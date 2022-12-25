نتائج انتخابات المجلس البلدي بالظاهرة 2022 أسماء الفائزين في ولاية عبري وينقل

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات المجلس البلدي بالظاهرة وأسماء الفائزين ولاية عبري نتائج انتخابات المجلس البلدي بالظاهرة وأسماء الفائزين ولاية عبري

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي 2022 في سلطنة عمان عن النتائج في محافظة الظاهرة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في انتخابات البلدي في ولايات عبري وينقل وضنك وهم ولايات محافظة الظاهرة، حيث تمتلك المحافظة 6 مقاعد في المجلس البلدي بواقع مقعدين لكل ولاية، وقد شهدت الانتخابات لأول مرة التصويت عن بُعد عبر تطبيق أنتخب الجديد.

أسماء الفائزين انتخابات المجلس البلدي محافظة الظاهرة 2022

  1. ناصر بن سيف الجساسي الفائز بعضوية المجلس البلدي ولاية عبري.
  2. سلمان بن راشد الكلباني الفائز بعضوية المجلس البلدي ولاية عبري.
  3. محمد بن صالح البادي ولاية ينقل.
  4. سعيد بن سيف السديري ولاية ينقل.
  5. حمدان بن ناصر اليحيائي ولاية ضنك.
  6. سيف بن راشد البادي ولاية ضنك.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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