نتائج انتخابات المجلس البلدي بالظاهرة 2022 أسماء الفائزين في ولاية عبري وينقل
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي 2022 في سلطنة عمان عن النتائج في محافظة الظاهرة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في انتخابات البلدي في ولايات عبري وينقل وضنك وهم ولايات محافظة الظاهرة، حيث تمتلك المحافظة 6 مقاعد في المجلس البلدي بواقع مقعدين لكل ولاية، وقد شهدت الانتخابات لأول مرة التصويت عن بُعد عبر تطبيق أنتخب الجديد.
أسماء الفائزين انتخابات المجلس البلدي محافظة الظاهرة 2022
- ناصر بن سيف الجساسي الفائز بعضوية المجلس البلدي ولاية عبري.
- سلمان بن راشد الكلباني الفائز بعضوية المجلس البلدي ولاية عبري.
- محمد بن صالح البادي ولاية ينقل.
- سعيد بن سيف السديري ولاية ينقل.
- حمدان بن ناصر اليحيائي ولاية ضنك.
- سيف بن راشد البادي ولاية ضنك.