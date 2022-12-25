نتائج انتخابات المجلس البلدي بالظاهرة 2022 أسماء الفائزين في ولاية عبري وينقل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي 2022 في سلطنة عمان عن النتائج في محافظة الظاهرة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في انتخابات البلدي في ولايات عبري وينقل وضنك وهم ولايات محافظة الظاهرة، حيث تمتلك المحافظة 6 مقاعد في المجلس البلدي بواقع مقعدين لكل ولاية، وقد شهدت الانتخابات لأول مرة التصويت عن بُعد عبر تطبيق أنتخب الجديد.

أسماء الفائزين انتخابات المجلس البلدي محافظة الظاهرة 2022