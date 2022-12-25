نتائج انتخابات المجلس البلدي جنوب الباطنة 2022 وأسماء الفائزين في ولاية الرستاق ونخل والمصنعة

ظهرت منذ قليل نتائج انتخابات المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة 2022 وذلك بعدما أقيمت الانتخابات البلدية في سلطنة عمان اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2022 في ولايات الرستاق والعوابي ونخل والمصنعة، وفي ولاية بركاء وولاية وادي المعاول، وتعتبر محافظة جنوب الباطنة واحدة من أكبر المحافظات في سلطنة عمان من حيث أعداد الناخبين.

أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة جنوب الباطنة