نتائج انتخابات المجلس البلدي قطر 2023 وأسماء الفائزين

بدأت منذ قليل عمليات فرز الأصوات في انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر لاختيار أعضاء المجلس في دورته القادمة 2023-2027، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات المجلس البلدي قطر 2023، وذلك بعد نهاية عمليات الفرز، وقد شهدت الانتخابات اليوم مشاركة كبيرة من الناخبين في كل دوائر الدولة.

انتخابات المجلس البلدي قطر 2023

سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 29 مرشحًا بواقع مرشح فائز واحد عن كل دائرة، وقد عقدت الانتخابات اليوم الخميس 22 يونيو 2023، وقد وفرت الدولة كل وسائل الراحة للناخبين لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي، هذا وقد شهدت الانتخابات منافسة قوية في معظم الدوائر.

أسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي قطر 2023:

– الدائرة الأولى عنيزة:

– الدائرة الثانية الدفنة:

– الدائرة الثالثة جنوب دحيل:

– الدائرة الرابعة مدينة خليفة الجنوبية: فوز د. بدر الرميحي.

– الدائرة 5 شعبية خليفة:

– الدائرة 6 العزيزية:

– الدائرة 7 المنتزه: فوز السيد/ فهد عبدالله الملا.

– الدائرة 8 المطار العتيق: فوز السيد/ وليد محمد العمادي.

– الدائرة 9 الثمامة:

– الدائرة 10 المعمورة: فوز السيد/ عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي.

– الدائرة 11 أبوهامور :

– دائرة 12 معيذر:

– دائرة 13 أبوسدرة:

– دائرة 14 الريان الجديد: فوز السيد/ محمد بن حمود آل شافي.

– دائرة 15 ازغوى: فوز السيد/ مبارك فريش.

– الدائرة 16 بني هاجر:

– الدائرة 17 الخريطيات:فوز السيد/ عبدالله خالد اليافعي.

– الدائرة 18 الصخامة: فوز السيد/ حمد خالد الكبيسي.

– الدائرة 19 أم صلال محمد:

– الدائرة 20 الوكرة:

– الدائرة 21 الكرعانة:

– الدائرة 22 روضة راشد:

– دائرة 23 الشحانية: فوز السيد/ محمد ظافر الهاجري.

– الدائرة 24 الجميلية:

– الدائرة 25 الخور:

– الدائرة 26 الذخيرة: فوز د. حسن لحدان بوجمهور المهندي.

– دائرة 27 الكعبان: فوز راشد سريع الكعبي.

– دائرة الغويرية:

– دائرة الشمال: