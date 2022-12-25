نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة ظفار وأسماء الفائزين – بعد قليل

بواسطة محمود عطا الله
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شارك الناخبون في محافظة ظفار وكل محافظات سلطنة عمان في انتخابات المجالس البلدية التي عُقدت اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات المجلس البلدي 2022 في محافظة ظفار والتي تعتبر واحدة من أكبر محافظات السلطنة من حيث أعداد الناخبين.

انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة ظفار

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية في سلطنة عمان، سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة ظفار 20 فائزًا هم إجمالي مقاعد المحافظة في المجلس البلدي، يبلغ عدد الناخبين في ظفار 2022 عدد 84818 ناخبًا وناخبة، بلغ عدد المرشحين 145 مرشحًا، أقيمت الانتخابات اليوم عن طريق التصويت عبر تطبيق أنتخب الجديد، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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