نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 وأسماء الفائزين بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان – بعد قليل

شهدت محافظة الداخلية اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 انتخابات المجلس البلدي، تلك الانتخابات التي أقيمت اليوم في كل محافظات سلطنة عمان لاختيار المجلس الجديد، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 في محافظة الداخلية، هذا وقد أقيمت الانتخابات البلدية اليوم في السلطنة لأول مرة بنظام التصويت عن بُعد عبر تطبيق أنتخب الجديد، والذي تم تدشينه منذ أيام.

أرقام انتخابات المجلس البلدي 2022 بمحافظة الداخلية – النتائج بعد قليل

سوف يبلغ أعداد الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة الداخلية 18 فائزًا بعضوية المجلس الجديد، في حين بلغ إجمالي أعداد المرشحين في المحافظة 85 مرشحًا منهم 83 ذكور ومرشحتين، بلغ عدد الناخبين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين بمحافظة الداخلية 83338 ناخبًا وناخبة، هذا وقد حقق استخدام تطبيق أنتخب الجديد نجاحًا كبيرًا في تنظيم انتخابات تلك الفترة الثالثة، كما ساهم بصورة كبيرة على تقليل أعداد المنظمين لتلك الانتخابات، تابعونا مع النتائج بعد قليل.