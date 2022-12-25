نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 وأسماء الفائزين بمحافظة شمال الباطنة “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 شمال الباطنة وأسماء الفائزين نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 شمال الباطنة وأسماء الفائزين

انتهت منذ قليل عملية التصويت في الانتخابات البلدية في سلطنة عمان والتي أقيمت اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 في محافظة شمال الباطنة وهي واحدة من أكبر المحافظات من حيث عدد الناخبين، التصويت اليوم في تلك الانتخابات كان إلكترونيًا لأول مرة عبر تطبيق أنتخب.

أرقام انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة شمال الباطنة

يبلغ عدد أسماء المرشحين الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي محافظة شمال الباطنة 12 فائزًا هم إجمالي مقاعد المحافظة في المجلس، بلغ أعداد المشاركين في الانتخابات بالمحافظة 51432 من إجمالي 148849 ناخبًا وناخبة، لتكون محافظة شمال الباطنة ثاني المحافظات في قائمة الأعلى مشاركة بعد محافظة ظفار، بلغ عدد المرشحين في تلك المحافظة 97 مرشحًا ومرشحة، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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