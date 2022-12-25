نتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 وأسماء الفائزين بمحافظة شمال الباطنة “بعد قليل”

انتهت منذ قليل عملية التصويت في الانتخابات البلدية في سلطنة عمان والتي أقيمت اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات المجلس البلدي 2022 في محافظة شمال الباطنة وهي واحدة من أكبر المحافظات من حيث عدد الناخبين، التصويت اليوم في تلك الانتخابات كان إلكترونيًا لأول مرة عبر تطبيق أنتخب.

أرقام انتخابات المجلس البلدي 2022 محافظة شمال الباطنة

يبلغ عدد أسماء المرشحين الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي محافظة شمال الباطنة 12 فائزًا هم إجمالي مقاعد المحافظة في المجلس، بلغ أعداد المشاركين في الانتخابات بالمحافظة 51432 من إجمالي 148849 ناخبًا وناخبة، لتكون محافظة شمال الباطنة ثاني المحافظات في قائمة الأعلى مشاركة بعد محافظة ظفار، بلغ عدد المرشحين في تلك المحافظة 97 مرشحًا ومرشحة، تابعونا مع النتائج بعد قليل.