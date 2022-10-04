نتائج انتخابات جامعة الكويت 2023/2022 “بعد قليل”

عُقدت انتخابات الاتحاد الوطني بجامعة الكويت للعام الدراسي 2023/2022 اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 لاختيار مجلس إدارة الاتحاد الجديد، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت 2022-2023 بعد نهاية فرز الأصوات، عُقدت الانتخابات لاختيار القائمة الفائزة بإدارة اتحاد الطلبة بجامعة الكويت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، تصويت الطالبات كان في القاعة 113، لجنة الطلبة كانت في قاعة G123.

نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022 بعد قليل

سوف نتابع معكم نتائج انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت للعام الدراسي 2022 – 2023 كما سنتابع معكم نتائج انتخابات اتحاد الطلبة بالأرقام في كلية الطب والهندسة والحقوق والآداب، ونتائج اتحاد طلبة كلية العلوم وكلية العلوم الإدارية وباقي كليات الكويت، فتابعونا بعد قليل مع نهاية الفرز.

اتحاد الطلبة في جامعة الكويت وكل جامعات الطلبة هو صوت الطالب داخل المؤسسة التعليمية، وله دور كبير مع الطلبة الجدد لتعريفهم بالحياة الجامعية داخل جامعة الكويت، كما أن له دور كبير مع طلبة المراحل المتقدمة في الجامعة، إلى جانب الأنشطة المميزة التي يقدمها اتحاد الطلبة.