نتائج انتخابات جمعية أبو فطيرة 2023 وأسماء الفائزين

عُقدت اليوم الإثنين 16 يناير 2023 انتخابات جمعية أبو فطيرة التعاونية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة الجديدة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات جمعية أبو فطيرة التعاونية 2023 وأسماء الفائزين، وقد شهدت الانتخابات منافسة كبيرة بين السادة المرشحين، وقد أقيمت الانتخابات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية أبو فطيرة التعاونية 2023

يحرص مساهمو جمعية أبو فطيرة على المشاركة في الانتخابات دائمًا لاختيار مجلس الإدارة الجديد، وقد أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن التصويت كان بالبطاقة المدنية الأصلية وبحضور عضو الجمعية شخصيًا، وأن التصويت في الانتخابات لمن بلغ سنة 21 سنة فأكثر، وقد انتهت منذ قليل عمليات الفرز، وبلغ عدد الفائزين في انتخابات الجمعية 9 مرشحين.

نتائج انتخابات جمعية أبو فطيرة التعاونية 2023 وأسماء الفائزين:

الأول: خالد هلال المطيري وحصل على 152 صوتًأ.

الثاني: محمد بطي الشمري وحصل على 147 صوتًا.

الثالث: أحمد قويضي العازمي وحصل على 114 صوتًا.

الرابع: د. فيصل سرحان العامي وحصل على 113 صوتًا.

الخامس: فلاح محمد المتلقم 106.

السادس: جاسر مشعل الشمري 99 صوتًا.

السابع: بندر إبراهيم الشمري 87.

الثامن: الهادي عبد الأمير الصفار 71.

التاسع: ثامر راشد الفندي 61.