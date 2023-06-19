نتائج انتخابات جمعية الجهراء التعاونية 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

عُقدت مساء اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 انتخابات جمعية الجهراء التعاونية لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدور القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية الجهراء 2023، هذا وقد عُقدت الانتخابات اليوم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وبدأت حاليًا عمليات فرز الأصوات من جانب اللجنة المختصة.

انتخابات جمعية الجهراء التعاونية 2023

تعتبر جمعية الجهراء التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، وقد شهدت انتخابات الجمعية اليوم حضورًا كثيفًا من السادة أعضاء الجمعية، بدأت الانتخابات في الخامسة من مساء اليوم واستمرت حتى العاشرة مساء، لجان الرجال كانت في مدرسة بشيرة بنت النعمان، لجان النساء كانت في مدرسة محمد العدساني بالجهراء القديمة، تابعونا مع النتائج بعد قليل.