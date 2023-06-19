نتائج انتخابات جمعية الجهراء التعاونية 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية الجهراء التعاونية 2023 وأسماء الفائزين نتائج انتخابات جمعية الجهراء التعاونية 2023 وأسماء الفائزين

عُقدت مساء اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 انتخابات جمعية الجهراء التعاونية لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدور القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية الجهراء 2023، هذا وقد عُقدت الانتخابات اليوم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وبدأت حاليًا عمليات فرز الأصوات من جانب اللجنة المختصة.

انتخابات جمعية الجهراء التعاونية 2023

تعتبر جمعية الجهراء التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، وقد شهدت انتخابات الجمعية اليوم حضورًا كثيفًا من السادة أعضاء الجمعية، بدأت الانتخابات في الخامسة من مساء اليوم واستمرت حتى العاشرة مساء، لجان الرجال كانت في مدرسة بشيرة بنت النعمان، لجان النساء كانت في مدرسة محمد العدساني بالجهراء القديمة، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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