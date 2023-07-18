نتائج انتخابات جمعية الرابية 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بدأت حاليًا عمليات فرز الأصوات لتحديد مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية القادم 2024/2023 بعدما أغلقت صناديق الاقتراع منذ قليل، هذا ونتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية الرابية التعاونية 2023، تُشرف على الانتخابات اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية الرابية التعاونية 2023

تعتبر جمعية الرابية التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت لذا يحرض أعضاء الجمعية على المشاركة في الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد، عُقدن انتخابات جمعية الرابية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، لجان الرجال كانت في مدرسة زيد الابتدائية، لجان النساء كانت في ثانوية الرابية بنات، بدأت الانتخابات من الخامسة مساء واستمرت حتى الثامنة مساء، تابعونا مع النتائج بعد قليل.