نتائج انتخابات جمعية الرابية 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية الرابية التعاونية 2023 وأسماء الفائزين نتائج انتخابات جمعية الرابية التعاونية 2023 وأسماء الفائزين

بدأت حاليًا عمليات فرز الأصوات لتحديد مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية القادم 2024/2023 بعدما أغلقت صناديق الاقتراع منذ قليل، هذا ونتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية الرابية التعاونية 2023، تُشرف على الانتخابات اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية الرابية التعاونية 2023

تعتبر جمعية الرابية التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت لذا يحرض أعضاء الجمعية على المشاركة في الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد، عُقدن انتخابات جمعية الرابية اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، لجان الرجال كانت في مدرسة زيد الابتدائية، لجان النساء كانت في ثانوية الرابية بنات، بدأت الانتخابات من الخامسة مساء واستمرت حتى الثامنة مساء، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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