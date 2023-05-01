نتائج انتخابات جمعية الرحاب التعاونية 2023 وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية الرحاب التعاونية التي عُقدت اليوم الإثنين الأول من شهر مايو 2023، وقد أقيمت الانتخابات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد شهد الانتخابات إقبال من أعضاء الجمعية العمومية ومساهمي تلك الجمعية.

انتخابات جمعية الرحاب التعاونية 2023

تعتبر جمعية الرحاب التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت من حيث المساهمين والميزانية، لذا يشارك المساهمون بكثافة في الانتخابات دائمًا لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وكما ذكرنا تمت الانتخابات تحت إشراف الشؤون الاجتماعية، وقد مرت عملية التصويت على ما يرام، بدأ بعد التصويت فرز الأصوات.

نتائج انتخابات جمعية الرحاب التعاونية 2023 وأسماء الفائزين:

– الأول: سعود سالم حسن العجمي وحصل على 390 صوتًا.

– الثاني: خالد صالح عدس النمران حصل على 338 صوتًا.

– الثالث: نواف فارس الرشيدي حصل على 252 صوتًا.

– الرابع: سليمان فلاح الهطلاني حصل على 250 صوتًا.

– الخامس: عجيل خالد الملفي حصل على 194 صوتًا.

– السادس: أحمد صنت الديحاني 184.

– السابع: مرشد ناصر الدويلة 179.

– الثامن: رشيد مبارك الرشيدي 165.

– التاسع: محمد شبيب البغيلي 192.