نتائج انتخابات جمعية الرميثية 2022 وأسماء الفائزين بعد قليل

أُغلقت منذ قليل صناديق اقتراع انتخابات جمعية الرميثية التعاونية التي عُقدت اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية الرميثية 2022 بعد نهاية الفرز الذي بدأ حاليًا، نظمت الانتخابات وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد شهدت الانتخابات إقبال كبير من السادة المساهمين.

نتائج انتخابات جمعية الرميثية التعاونية 2022 وأسماء الفائزين بعد قليل

بدأ انتخابات جمعية الرميثية التعاونية عند الساعة 3 عصر اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، وأغلقت الصناديق في الثامنة مساء، وتعتبر جمعية الرميثية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، ويحرص مساهميها على المشاركة في الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد، تابعونا مع النتائج بعد قليل.