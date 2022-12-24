نتائج انتخابات جمعية الرميثية 2022 وأسماء الفائزين بعد قليل

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية الرميثية التعاونية 2022 نتائج انتخابات جمعية الرميثية التعاونية 2022 وأسماء الفائزين

أُغلقت منذ قليل صناديق اقتراع انتخابات جمعية الرميثية التعاونية التي عُقدت اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية الرميثية 2022 بعد نهاية الفرز الذي بدأ حاليًا، نظمت الانتخابات وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد شهدت الانتخابات إقبال كبير من السادة المساهمين.

نتائج انتخابات جمعية الرميثية التعاونية 2022 وأسماء الفائزين بعد قليل

بدأ انتخابات جمعية الرميثية التعاونية عند الساعة 3 عصر اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، وأغلقت الصناديق في الثامنة مساء، وتعتبر جمعية الرميثية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، ويحرص مساهميها على المشاركة في الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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