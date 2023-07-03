نتائج انتخابات جمعية الصليبية التعاونية 2023 وأسماء الفائزين

عُقدت انتخابات جمعية الصليبية التعاونية 2023 اليوم الإثنين 3 يوليو لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود الجمعية خلال الدورة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية الصليبية التعاونية 2023 وذلك بعد نهاية عمليات فرز الأصوات، هذا وقد أشرفت وزارة الشؤون الاجتماعية على كل مجريات الانتخابات اليوم.

انتخابات جمعية الصليبية التعاونية 2023

تعتبر جمعية الصليبية التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت لذا من المرتقب أن يكون الحضور كثيفًا من المساهمين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، عُقدت الانتخابات اليوم الإثنين من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء، لجان الرجال كانت في مدرسة مشاري هلال الشمري، لجان النساء كانت مدرسة يوسف صالح العمر.

أسماء الفائزين انتخابات جمعية الصليبية التعاونية 2023:

– الأول: الدكتور فهد الظفيري.

– الثاني: طلال حسين فرحان.

– الثالث: عبد العزيز نواف مناور.

– الرابع: أحمد سالم الرشيدي.

– الخامس: عبدالله علي العنزي.

– السادس: ثامر فرج.

– السابع: محمد العدواني.

– الثامن: عبد المحسن فهد الشمري.

– التاسع: فيصل عبدالله الذيابي.