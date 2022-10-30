نتائج انتخابات جمعية الظهر التعاونية 2022 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

عُقدت اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 انتخابات جمعية الظهر التعاونية، حيث شهدت الانتخابات إقبال مميز من مساهمي الجمعية ممن هم في سن 21 فما فوق، نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج جمعية الظهر التعاونية وأسماء مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود الجمعية خلال الدورة القادمة، وقد شهدت الانتخابات اليوم تنظيم جيد وسلاسة في التصويت.

نتائج انتخابات جمعية الظهر التعاونية 2022

بدأت عمليات فرز الأصوات رسميًا، على أن تُعلن بعد نهاية الفرز نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية الظهر الاجتماعية، بدأت الانتخابات في الخامسة من مساء اليوم الأحد 30 أكتوبر، وأُغلق باب التصويت في الثامنة مساء، تصويت الرجال كان في مدرسة عبد المحسن البابطين، لجان النساء كانت في مدرسة ليلى بنت الخطيم، تابعونا مع النتائج.