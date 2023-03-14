نتائج انتخابات جمعية العارضية 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية العارضية التعاونية 2023 وأسماء الفائزين نتائج انتخابات جمعية العارضية التعاونية 2023 وأسماء الفائزين

أُقيمت انتخابات جمعية العارضية التعاونية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 وقد شهدت حضورًا كبيرًا ومميزًا من مساهمي الجمعية، هذا ونتابع من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في نتائج انتخابات جمعية العارضية 2023، وأسماء تشكيل مجلس الإدارة الجديد، هذا وتظهر النتائج بعد نهاية الفرز، أشرفت على الانتخابات اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية العارضية التعاونية 2023

تعتبر جمعية العارضية التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، لذا يحرص المساهمون على المشاركة في الانتخابات لاختيار تشكيل مجلس الإدارة الجديد، بدأت الانتخابات اليوم الثلاثاء من الساعة الخامسة مساء واستمرت حتى العاشرة مساء، لجان الرجال كانت في مدرسة صالح الرويح، لجان النساء كانت في مدرسة سعود العبدالرزاق، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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