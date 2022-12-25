عقدت مساء اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 انتخابات جمعية العمرية التعاونية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية العمرية التعاونية 2022، وقد أقيمت الانتخابات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وسط حضور مميز من المساهمين في الجمعية لاختيار من يمثلهم في المجلس.

نتائج انتخابات جمعية العمرية 2022 وأسماء الفائزين

تعتبر جمعية العمرية التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، لذا يحرص المساهمين على المشاركة بكثافة في انتخاباتها، هذا وقد بدأت تلك الانتخابات اليوم الأحد من الساعة 5 مساء وأغلقت الصناديق عند الثامنة مساء بدأت بعد ذلك عمليات الفرز.

أسماء الفائزين انتخابات جمعية العمرية التعاونية 2022:

1- ثاني سالم الوهيده صحل على 249 صوتًا.

2- خالد محمد خليفة الخالدي حصل على 247 صوتًا.

3- مذكر علي عقاب حصل على 212.

4- خالد محمد سيف العدواني 183.

5- سالم مطلق سعود الدغيم 164.

6- ضاري أحمد مرشد الدويلة 160.

7- عيسى زيد عبدالله العازمي 151.

8- أنور سعود النمشان 145.

9- نايف غازي حسين المطيري 131.