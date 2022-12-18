أُقيمت انتخابات جمعية الفردوس التعاونية مساء اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد للدورة الجديدة، هذا ونتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في نتائج انتخابات جمعية الفردوس 2022، حيث تُعلن النتائج بعد نهاية الفرز، هذا وتُشرف على الانتخابات وزارة الشؤون الاجتماعية.

نتائج انتخابات جمعية الفردوس 2022 وأسماء الفائزين

تعتبر جمعية الفردوس التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، لذا تشهد انتخاباتها إقبال كبير من المساهمين، لجان الرجال كانت في مدرسة إبراهيم مهنا المهنا المتوسطة بنين، لجان النساء في مدرسة الوليد بن عبد الملك الابتدائية، تُغلق صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، وتبدأ بعدها اللجنة المشرفة في فرز الأصوات.

أسماء الفائزين نتائج انتخابات جمعية الفردوس التعاونية 2022:

الأول: راجح علي المطيري حصل على 693 صوتًا.

الثاني: حمدان شبنان الرشيدي حصل على 442 صوتًا.

الثالث: أحمد مبارك الرشيدي حصل على 416 صوتًا.

الرابع: حطاب فهد الرشيدي حصل على 397 صوتًا.

الخامس: خالد سليم الضويحي حصل على 358 صوتًا.

السادس: سعد حمود الرشيدي حصل على 350.

السابع: جراح علي الرشيدي حصل على 330.

الثامن: محمد جعيثن المطيري 320.

التاسع: رشيد سعد الطشة 300.