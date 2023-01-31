نتائج انتخابات جمعية القيروان التعاونية 2023 وأسماء الفائزين

أُقيمت أمس الإثنين 30 يناير 2023 انتخابات جمعية القيروان التعاونية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية القيروان 2023، هذا وقد أشرفت على تلك الانتخابات وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد مرت الانتخابات بسلاسة طوال ساعات التنفيذ وحتى الفرز ومن ثم الكشف عن النتيجة.

انتخابات جمعية القيروان التعاونية 2023

بلغ عدد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة في انتخابات جمعية القيروان التعاونية 2023 تسعة فائزين، هذا وتعتبر الجمعية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، لذا يحرص المساهمون دائمًا على المشاركة لاختيار المجلس الجديد، هذا وقد بدأت عمليات الفرز بعد غلق باب التصويت مباشرة، وقد أعلنت اللجنة المشرفة على النتائج.

نتائج انتخابات جمعية القيروان التعاونية 2023:

الأول: عبد العظيم رمضان الشمري حصل على 333 صوتًا.

الثاني: سلمان لافي العنزي حصل على 249 صوتًا.

الثالث: أنور حمود العازمي حصل على 244 صوتًا.

الرابع: فهد محمد العنزي حصل على 206 صوتًا.

الخامس: فهد مطلق الرشيدي 192.

السادس:أحمد حسن الفارس 187.

السابع: عبدالله عزام العازمي 165.

الثامن: نزال جدعان العنزي 154.

التاسع: وليد يوسف علي 121.