نتائج انتخابات جمعية النسيم 2022 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية النسيم التعاونية نتائج انتخابات جمعية النسيم التعاونية

أُقيمت في الكويت، اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، انتخابات جمعية النسيم التعاونية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية النسيم التعاونية 2022، حضرت الانتخابات اليوم، المهندسة مي البغلي وزير الشؤون الاجتماعية شخصيًا، للتأكد من حسن سير العملية الانتخابية.

نتائج انتخابات جمعية النسيم التعاونية 2022 بعد قليل

تعتبر جمعية النسيم التعاونية، واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، وتشهد انتخاباتها دائمًا، إقبال كبير من السادة أعضاء الجمعية العمومية، انتهى التصويت في لجان الرجال والنساء رسميًا عند الساعة الثامنة مساء، وبدأ الفرز، تابعونا مع النتائج بعد قليل وأسماء أعضاء مجلس إدارة الجدد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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