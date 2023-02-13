نتائج انتخابات جمعية اليرموك 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

ينتهي في التاسعة من مساء اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، التصويت في انتخابات جمعية اليرموك التعاونية 2023، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير، أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية اليرموك التعاونية 2023 بعد نهاية عمليات فرز الأصوات، هذا ويبدأ الفرز في التاسعة، أُقيمت الانتخابات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية اليرموك التعاونية 2023

تعتبر جمعية اليرموك التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة اللكويت، حيث يحرص المساهمون على المشاركة في الانتخابات بكثافة، أقيمت انتخابات جمعية اليرموك اليوم الإثنين من الساعة الخامسة مساء واستمرت حتى التاسعة مساء، لجان الرجال والنساء كانت في مدرسة سيد رجب الرفاعي الابتدائية، تابعونا مع النتائج بعد قليل.