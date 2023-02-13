نتائج انتخابات جمعية اليرموك 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية اليرموك التعاونية انتخابات جمعية اليرموك التعاونية

ينتهي في التاسعة من مساء اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، التصويت في انتخابات جمعية اليرموك التعاونية 2023، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير، أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية اليرموك التعاونية 2023 بعد نهاية عمليات فرز الأصوات، هذا ويبدأ الفرز في التاسعة، أُقيمت الانتخابات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية اليرموك التعاونية 2023

تعتبر جمعية اليرموك التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة اللكويت، حيث يحرص المساهمون على المشاركة في الانتخابات بكثافة، أقيمت انتخابات جمعية اليرموك اليوم الإثنين من الساعة الخامسة مساء واستمرت حتى التاسعة مساء، لجان الرجال والنساء كانت في مدرسة سيد رجب الرفاعي الابتدائية، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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