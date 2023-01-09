نتائج انتخابات جمعية جابر العلي 2023 أسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية جابر العلي 2023 نتائج انتخابات جمعية جابر العلي 2023

عُقدت اليوم الإثنين 9 يناير 2022 انتخابات جمعية ضاحية جابر العلي التعاونية، حيث حضر أعضاء الجمعية للانتخابات اليوم بكثافة لاختيار مجلس الإدارة الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات جمعية ضاحية جابر العلي 2023 وأسماء الفائزين بعد نهاية عمليات فرز الأصوات، أقيمت الانتخابات اليوم تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية جابر العلي 2023

تعتبر جمعية ضاحية جابر العلي واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في الكويت، لذا تحظى انتخابات الجمعية دائمًا بنسب مشاركة كبيرة من المساهمين فيها، لاختيار مجلس الإدارة الجديد، أقيمت الانتخابات من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 مساء اليوم الإثنين، لجان الرجال كانت في مدرسة سهيل بن عمرو القرشي ولجان النساء كانت في مدرسة عاتكة بنت عبد المطلب، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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