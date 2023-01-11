نتائج انتخابات جمعية حطين 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية حطين 2023 وأسماء الفائزين نتائج انتخابات جمعية حطين 2023 وأسماء الفائزين

أُقيمت اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 انتخابات جمعية حطين التعاونية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات جمعية حطين التعاونية 2023 وأسماء الفائزين بعد نهاية عمليات الفرز، هذا ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات إقبال كبير من السادة المساهمين أعضاء الجمعية لتحديد أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية حطين الجدد.

انتخابات جمعية حطين التعاونية 2023

تعتبر جمعية حطين التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، لذا من المرتقب أن تشهد الانتخابات حضورًا كبيرًا من المساهمين، بدأت الانتخابات اليوم الأربعاء من الساعة الخامسة مساء واستمرت حتى التاسعة مساء، لجان التصويت للرجال والنساء في انتخابات جمعية حطين كانت في مدرسة اياس بن معاذ المتوسطة للبنين، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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