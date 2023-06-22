نتائج انتخابات جمعية صباح السالم التعاونية 2023 وأسماء الفائزين

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية صباح السالم 2023 وأسماء الفائزين

أُغلقت منذ قليل صناديق الاقتراع في انتخابات جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية بعد حضور كثيف من السادة الناخبين أعضاء الجمعية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية صباح السالم التعاونية 2023 وذلك بعد نهاية عمليات فرز الأصوات والتي بدأت حاليًا، هذا وقد أُقيمت الانتخابات اليوم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية صباح السالم التعاونية 2023

تعتبر جمعية ضاحية صباح السالم واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت لذا يحرص السادة المساهمين دائمًا على المشاركة بقوة لتحديد أسماء أعضاء وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، أُقيمت انتخابات جمعية صباح السالم اليوم الخميس 22 يونيو 2023، لجان الرجال كانت في مدرسة عبد الوهاب الفارس، لجان النساء كانت في مدرسة نفيسة بنت الحسن الابتدائية، انتهت الانتخابات في العاشرة مساء.

أسماء الفائزين في نتائج انتخابات جمعية صباح السالم التعاونية 2023:
– الأول: سامي مطر الرشيدي وحصل على 513 صوتًا.
– الثاني: محمد العجمي وحصل على 436 صوتًا.
– الثالث: عبدالله العازمي وحصل على 434 صوتًا.
– الرابع: مجبل العازمي وحصل على 421 صوتًا.
– الخامس: مساعد الشمري حصل على 401 صوتًا.
– السادس: فيصل الشطي 351.
– السابع: فايز العازمي 341.
– الثامن: نايف العتيبي 334.
– التاسع: عبد الرحمن المطيري 314.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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