نتائج انتخابات جمعية صباح الناصر 2023 واسماء الفائزين “بعد قليل”

عقدت انتخابات جمعية صباح الناصر التعاونية اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد لقيادة الجمعية في دورته القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية صباح الناصر التعاونية 2023 بعد نهاية عمليات فرز الأصوات والتي بدأت بعد غلق صناديق الاقتراع، هذا وتُقام الانتخابات تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

نتائج انتخابات جمعية صباح الناصر 2023 بعد قليل

تعتبر جمعية صباح الناصر واحدة من أكبر الجمعيات في الكويت، ويحرص المساهمون على المشاركة بكثافة في انتخاباتها، بدأ الانتخابات اليوم الأربعاء من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء، التصويت تم بالبطاقة المدنية الأصلية وبحضور عضو الجمعية شخصيًا، لجان الرجال كانت في مدرسة سلمى بنت عميس، في حين كانت لجان النساء في مدرسة أم حبيبة، تابعونا مع النتائج بعد قليل.