نتائج انتخابات جمعية صباح الناصر 2023 واسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية صباح الناصر 2023 وأسماء الفائزين نتائج انتخابات جمعية صباح الناصر 2023 وأسماء الفائزين

عقدت انتخابات جمعية صباح الناصر التعاونية اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد لقيادة الجمعية في دورته القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية صباح الناصر التعاونية 2023 بعد نهاية عمليات فرز الأصوات والتي بدأت بعد غلق صناديق الاقتراع، هذا وتُقام الانتخابات تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

نتائج انتخابات جمعية صباح الناصر 2023 بعد قليل

تعتبر جمعية صباح الناصر واحدة من أكبر الجمعيات في الكويت، ويحرص المساهمون على المشاركة بكثافة في انتخاباتها، بدأ الانتخابات اليوم الأربعاء من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء، التصويت تم بالبطاقة المدنية الأصلية وبحضور عضو الجمعية شخصيًا، لجان الرجال كانت في مدرسة سلمى بنت عميس، في حين كانت لجان النساء في مدرسة أم حبيبة، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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