نتائج انتخابات جمعية صباح الناصر 2025 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

أُغلقت الآن صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات جمعية صباح الناصر التعاونية 2025 وبدأت على الفور عمليات فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة، والتي سوف تُعلن أسماء الفائزين ونتيجة الانتخابات وأسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية صباح الناصر الجدد، أشرفت على تلك الانتخابات وزارة الشؤون الاجتماعية، هذا وقد تمكن السادة المساهمون من التصويت في الانتخابات بكل سهولة ويسر.

انتخابات جمعية صباح الناصر التعاونية

دائمًا ما تشهد تلك الانتخابات إقبالا كبيرًا من السادة المساهمين، حيث تعتبر جمعية ضاحية صباح الناصر واحدة من أكبر التعاونيات بالكويت، سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في الانتخابات 4 مرشحين، عُقدت انتخابات صباح الناصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 من الخامسة حتى العاشرة مساء، لجان الرجال كانت في مدرسة سلمى بنت عميس الابتدائية، لجان النساء كانت في مدرسة أم حبيبة الابتدائية بنات، تابعونا مع النتائج بعد قليل.