نتائج انتخابات جمعية عبدالله المبارك 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بدأت حاليًا عمليات فرز الأصوات في انتخابات جمعية عبدالله المبارك التعاونية والتي شهدت حضور مميز من السادة مساهمي الجمعية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية عبدالله المبارك عند ظهورها وبعد نهاية الفرز، هذا وتُشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على تلك الانتخابات، وقد مرت بكل يسر وسهولة وتمكن كل ناخب من الإدلاء بصوته واختيار أعضاء المجلس الجدد.

انتخابات جمعية عبدالله المبارك التعاونية 2023

تُعتبر جمعية عبدالله المبارك واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، لذا يحرص المساهمون على المشاركة لاختيار مجلس الإدارة الجديد والقادر على قيادة الجمعية بنجاح خلال الدورة القادمة، عُقدت انتخابات الجمعية 2023 لجان الرجال في مدرسة الشجاع بن الأسلم ولجان النساء في مدرسة الشدادية بدأت الانتخابات عند الخامسة من مساء اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 واستمرت حتى العاشرة مساء، تابعونا مع النتائج بعد قليل.