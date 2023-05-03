نتائج انتخابات جمعية عبدالله المبارك 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية عبدالله المبارك 2023 وأسماء الفائزين نتائج انتخابات جمعية عبدالله المبارك 2023 وأسماء الفائزين

بدأت حاليًا عمليات فرز الأصوات في انتخابات جمعية عبدالله المبارك التعاونية والتي شهدت حضور مميز من السادة مساهمي الجمعية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية عبدالله المبارك عند ظهورها وبعد نهاية الفرز، هذا وتُشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على تلك الانتخابات، وقد مرت بكل يسر وسهولة وتمكن كل ناخب من الإدلاء بصوته واختيار أعضاء المجلس الجدد.

انتخابات جمعية عبدالله المبارك التعاونية 2023

تُعتبر جمعية عبدالله المبارك واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، لذا يحرص المساهمون على المشاركة لاختيار مجلس الإدارة الجديد والقادر على قيادة الجمعية بنجاح خلال الدورة القادمة، عُقدت انتخابات الجمعية 2023 لجان الرجال في مدرسة الشجاع بن الأسلم ولجان النساء في مدرسة الشدادية بدأت الانتخابات عند الخامسة من مساء اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 واستمرت حتى العاشرة مساء، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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