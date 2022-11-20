نتائج انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية 2022 بعد قليل

بدأت رسميًا عمليات فرز الأصوات في انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية، حيث يُعلن بعد قليل نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية (أم الهيمان)، وقد عُقدت الانتخابات مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، وكانت لجان الرجال في مدرسة ضرار بن الأزور، وعُقدت لجان النساء في مدرسة الشعيبة.

نتائج انتخابات جمعية علي صباح السالم 2022 وأسماء الفائزين بعد قليل

تعتبر جمعية علي صباح السالم أم الهيمان واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في دولة الكويت، حيث يحرص مساهمو تلك الجمعية على المشاركة في الانتخابات لتحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد في دورته القادمة، تابعونا مع نتائج الانتخابات.