نتائج انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية 2022 بعد قليل

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية 2022 نتائج انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية 2022 وأسماء الفائزين

بدأت رسميًا عمليات فرز الأصوات في انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية، حيث يُعلن بعد قليل نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية (أم الهيمان)، وقد عُقدت الانتخابات مساء اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، وكانت لجان الرجال في مدرسة ضرار بن الأزور، وعُقدت لجان النساء في مدرسة الشعيبة.

نتائج انتخابات جمعية علي صباح السالم 2022 وأسماء الفائزين بعد قليل

تعتبر جمعية علي صباح السالم أم الهيمان واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في دولة الكويت، حيث يحرص مساهمو تلك الجمعية على المشاركة في الانتخابات لتحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد في دورته القادمة، تابعونا مع نتائج الانتخابات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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