نتائج انتخابات جمعية فهد الأحمد 2023 وأسماء الفائزين

أُقيمت أمس الثلاثاء 3 يناير 2023 بالكويت انتخابات جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية فهد الأحمد 2023، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد في الدورة القادمة للمجلس، حيث يتمنى كل الأعضاء والمساهمين توفيق المجلس الجديد وتحقيق نجاح كبير في الدورة القادمة.

انتخابات جمعية فهد الأحمد 2023

تعتبر جمعية ضاحية فهد الأحمد التعاونية واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في الكويت، لذا يحرص المساهمون على المشاركة في الانتخابات لتحديد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، هذا وبعد غلق باب التصويت، بدأت عمليات فرز الأصوات، وتم الكشف عن النتائج الأولية لتلك الانتخابات.

أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية فهد الأحمد 2023:

الأول: عبد العزيز فهيد عبدالله العجمي حصل على 301 صوتًا.

الثاني: فواز سلمان عواد العازمي وحصل على 291 صوتًا.

الثالث: عبد العزيز بدر سعود الأصفر حصل على 274 صوتًا.

الرابع: حمود شبيب شافي السهلي حصل على 261.

الخامس: الدكتور محمد منقاش عبدالله الهاجري حصل على 218.

السادس: علي عادل زويد 201.

السابع: مزيد حمود العازمي 189.

الثامن: مشاري مطلق مهيني 184.

التاسع: طلق حمود بخيت المطيري 183.