نتائج انتخابات جمعية قرطبة 2023 وأسماء الفائزين “بعد قليل”

أُقيمت انتخابات جمعية قرطبة التعاونية اليوم 15 فبراير 2023 وسط حضور مميز من مساهمي الجمعية لاختيار مجلس الإدارة الجديد، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات جمعية قرطبة التعاونية 2023 بعد نهاية عمليات الفرز، هذا وقد عُقدت الانتخابات اليوم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد تمت عمليات التصويت بسلاسة وسط تنظيم مميز.

انتخابات جمعية قرطبة التعاونية 2023

تعتبر جمعية قرطبة التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، لذا يحرص المساهمون على المشاركة في التصويت لاختيار الأنسب لإدارة هذا الصرح، وقد أقيمت انتخابات الجمعية اليوم الأربعاء في مدرسة عبد العزيز الغربللي الابتدائية حيث استضافت المدرسة لجان الرجال والنساء، تابعونا مع النتائج بعد قليل.