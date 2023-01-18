أقيمت انتخابات جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 وقد شهدت إقبال كبير من أعضاء الجمعية لاختيار المجلس الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات جمعية مبارك الكبير والقرين 2023 وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة بعد نهاية عمليات الفرز، وقد أشرفت على الانتخابات اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية مبارك الكبير والقرين 2023

تعتبر جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، لذا تشهد انتخاباتها حضزرًا كبيرًا من المساهمين، بدأت الانتخابات في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، وانتهى التصويت عند التاسعة مساء، لجان تصويت الرجال في مدرسة بدرية العتيقي الإبتدائية، لجان النساء كانت في مدرسة ثانوية ليلى الغفارية، التصويت كان بالبطاقة المدنية الأصلي، وبحضور العضو شخصيًا.

نتائج انتخابات جمعية مبارك الكبير والقرين 2023 وأسماء أعضاء مجلس الإدارة:

الأول: محمد عبيد الشمري وحصل على 646 صوتًا.

الثاني: جابر قاسم الشريف وحصل على 562 صوتًا.

الثالث: حامد حيدر بوشهري وحصل على 537 صوتًا.

الرابع: عبد العزيز حمود العازمي وحصل على 518 صوتًا.

الخامس: حمد شجاع العتيبي 415.

السادس: محمد حمود الحجيلان 364.

السابع: يوسف عبد اللطيف الكندري 355.

الثامن: علي نافل الجبعه 335.

التاسع: مسفر محمد العجمي 308.