نتائج انتخابات جمعية هدية 2023 واسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جمعية هدية نتائج انتخابات جمعية هدية 2023 وأسماء الفائزين

أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات جمعية هدية التعاونية في الثامنة من مساء اليوم الأحد 8 يناير 2023، حيث نستعرض معكم من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات جمعية هدية التعاونية 2023 وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد وذلك بعد نهاية عمليات الفرز والتي تبدأ مباشرة بعد غلق باب التصويت، تُقام الانتخابات اليوم تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

انتخابات جمعية هدية التعاونية 2023 بعد قليل

سوف يبلغ عدد الفائزين في نتائج انتخابات جمعية هدية التعاونية 2023 عدد 9 أعضاء، هذا ويحرض مساهمو الجمعية دائمًا على المشاركة في تلك الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، بدأت الانتخابات في الخامسة من مساء اليوم الأحد، والتصويت لكل مساهم بلغ 21 سنة، والمشاركة تتم عبر البطاقة المدنية الأصلية وبحضور عضو الجمعية شخصيًا، تابعونا مع النتائج بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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