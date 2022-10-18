نتائج انتخابات رئيس مجلس الأمة الجديد 2022-2026 بعد قليل

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات رئيس مجللس الأمة 2022 الكويتي الجديد نتائج انتخابات رئيس مجللس الأمة 2022 الكويتي الجديد

بدأت منذ قليل اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أولى جلسات مجلس الأمة الجديد المنتخب وبداية الفصل التشريعي السابع عشر، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات رئيس مجلس الأمة الجديد 2022-2026، ومن الفائز بمنصب رئيس المجلس، وانتخابات نائب الرئيس، هذا ويحضر جلسة اليوم صاحب السمو نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.

نتائج انتخابات رئيس مجلس الأمة الجديد الكويتي 2022

انتخابات رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد 2022 سوف تشهد منافسة قوية من المرشحين، حيث سنتابع معكم أول بأول اسماء المرشحين لانتخابات رئيس المجلس، كما سنتابع معكم النتائج بعدد الأصوات، ترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنًا (رئيس السن) وهو النائب مرزوق الحبيني، شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد، وكلمة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، بعد ذلك قام أعضاء مجلس الأمة بأداء اليمين الدستورية تابعونا مع نتائج الانتخابات بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موعد مباراة العراق وأستراليا للشباب.. تعرف على القنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت…

أخبار العالم

أسعار حديقة حيوان الغابة الصغيرة في الكويت 2023/2022 وأوقات العمل