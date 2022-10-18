نتائج انتخابات رئيس مجلس الأمة الجديد 2022-2026 بعد قليل

بدأت منذ قليل اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أولى جلسات مجلس الأمة الجديد المنتخب وبداية الفصل التشريعي السابع عشر، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات رئيس مجلس الأمة الجديد 2022-2026، ومن الفائز بمنصب رئيس المجلس، وانتخابات نائب الرئيس، هذا ويحضر جلسة اليوم صاحب السمو نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف.

نتائج انتخابات رئيس مجلس الأمة الجديد الكويتي 2022

انتخابات رئيس مجلس الأمة الكويتي الجديد 2022 سوف تشهد منافسة قوية من المرشحين، حيث سنتابع معكم أول بأول اسماء المرشحين لانتخابات رئيس المجلس، كما سنتابع معكم النتائج بعدد الأصوات، ترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنًا (رئيس السن) وهو النائب مرزوق الحبيني، شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد، وكلمة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، بعد ذلك قام أعضاء مجلس الأمة بأداء اليمين الدستورية تابعونا مع نتائج الانتخابات بعد قليل.