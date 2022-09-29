نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 وأسماء الفائزين تظهر بعد قليل “مُحدث”

موعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 في الكويت “النتائج الأولية” من المرتقب أن تكون بعد ساعة أو ساعتين على الأكثر من غلق باب التصويت، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وقد انطلقت انتخابات الكويت في الثامنة من صباح اليوم على أن تنتهي الانتخابات في كل لجان الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء.

نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 وأسماء الفائزين.. متى تظهر؟

بعد غلق باب التصويت في لجان الانتخابات في كل الدوائر الخمس، سوف تبدأ نتائج أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022 الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في الظهور بداية من التاسعة مساء أو التاسعة والنصف على أقصى تقدير، وهي النتائج الأولية غير الرسمية، وسوف نتابع معكم في تحديث مستمر النتائج في كل دائرة.

تُقام الانتخابات الكويتية 2022 في خمس دوائر، سوف يبلغ عدد أسماء المرشحين الفائزين 10 نواب في كل دائرة من الأولى حتى الخامسة، ليكون إجمالي عدد نواب المجلس 50 نائبًأ يمثلون الشعب الكويتي داخل المجلس الجديد، تابعونا مع النتائج بعد قليل.