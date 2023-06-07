نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 أسماء الفائزين في الدائرة الأولى

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الأولى تلك الدائرة التي تعتبر واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية، ودائمًا ما تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين، أقيمت انتخابات مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 لتحديد أعضاء المجلس الجديد الذي تبدأ دورته من 2023 وتستمر حتى 2027.

انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الأولى

بلغ عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الأولى عدد 10 نواب، هذا وقد بلغ إجمالي المرشحين عن تلك الدائرة 34 مرشحًا ومرشحة، الدائرة الأولى هي رابع أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت من حيث عدد الناخبين، حيث يبلغ عدد من يحق له التصويت في تلك الدائرة ما يقرب من 100 ألف ناخب وناخبة.

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الأولى:

الأول: عبدالله جاسم المضف وحصل على 5753 صوتًا.

الثاني: أسامة الزيد وحصل على 4494 صوتًا.

الثالث: أحمد لاري وحصل على 3694 صوتًا.

الرابع: خالد العميرة وحصل على 3557 صوتًا.

الخامس: حسن جوهر وحصل على 3537 صوتًا.

السادس: داود معرفي 3415.

السابع: عيسى الكندري 3133.

الثامن: حمد المدلج 2857.

التاسع: أسامة الشاهين 2837.

العاشر: عادل الدمخي 2696.