نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة وأسماء الفائزين “بعد قليل”

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 وأسماء الفائزين الدائرة الرابعة نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 وأسماء الفائزين الدائرة الرابعة

أُغلقت أبواب لجان الاقتراع في الكويت في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 لتبدأ بعد ذلك عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة، هذا ونتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة في الكويت، تلك الدائرة التي تشهد دائمًا منافسة قوية جدًا بين المرشحين.

انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة

مثل كل الدوائر عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الرابعة سوف يكون 10 فائزين، وقد تقدم لخوض الانتخابات عن تلك الدائرة 47 مرشحًا ومرشحة، من الجدير بالذكر أن الدائرة الرابعة الانتخابية في الكويت، هي ثاني أكبر الدوائر من حيث أعداد الناخبين بعد الدائرة الخامسة، ويبلغ عدد الناخبين بها 208 ألف ناخب وناخبة، تابعونا مع النتائج والفائزين بعد قليل.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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