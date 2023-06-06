نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثالثة وأسماء الفائزين

بدأت حاليًا عمليات فرز الأصوات في كل لجان انتخابات مجلس الأمة الكويتي تلك الانتخابات التي أقيمت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، هذا ونتابع معكم أسماء الفائزين ونتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثالثة، حيث سنتابع معكم كل نتائج عمليات الفرز حتى معرفة النتيجة النهائية وأسماء أعضاء المجلس عن تلك الدائرة الثالثة، يذكر أن الدائرة الثالثة واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية في الكويت.

انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثالثة

سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 في الدائرة الثالثة عدد 10 نواب، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين في تلك الدائرة 34 مرشحًا ومرشحة، وتعتبر الدائرة الثالثة الانتخابية ثالث أكبر الدوائر من حيث أعداد الناخبين، حيث يبلغ عدد من يحق له التصويت فيها 138 ألف ناخبًا وناخبة.

أسماء الفائزين انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثالثة:

الأول: مهلهل المضف 7367 صوتًا.

الثاني: أحمد السعدون 6502 صوتًا.

الثالث: عبد الكريم الكندري 5949.

الرابع: مهند الساير 5589.

الخامس: عبد العزيز الصقعبي 5841.

السادس: جنان بوشهري 5079.

السابع: حمد عادل العبيد 4948.

الثامن: حمد العليان 4548.

التاسع: فارس العتيبي 4818.

العاشر: جراح الفوزان 3685.