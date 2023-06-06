نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 وأسماء الفائزين الدائرة الخامسة – أرقام غير رسمية

تنطلق بعد الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، هذا ونتابع معكم نتائج وأسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الخامسة، وهي واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية، يذكر أن الانتخابات بدأت في الثامنة صباحًا واستمرت حتى الثامنة مساء.

انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الخامسة

من المرتقب أن يكون عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الخامسة عدد 10 مرشحين، يذكر أن إجمالي عدد المرشحين في الدائرة الخامسة 47 مرشحًا ومرشحة، تعتبر الدائرة 5 هي أكبر دائرة انتخابية على مستوى الكويت من حيث أعداد الناخبين، حيث يتجاوز أعداد الناخبين في تلك الدائرة 256 ألف ناخب وناخبة.

أسماء الفائزين انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الخامسة (الفرز مستمر):

الفرز مستمر ومن الممكن أن تتغير النتيجة في أي وقت:

الأول: سعود العصفور الهاجري 1519 صوتًا.

الثاني: حمدان سالم العازمي 1384 صوتًا.

الثالث: هاني حسين شمس 1003.

الرابع: محمد حسين المهان العجمي 900.

الخامس: خالد مؤنس العتيبي 899.

السادس: خالد سريع الهاجري 827.

السابع: مرزوق الحبيني العازمي 774.

الثامن: فهد فلاح بن جامع العازمي 782.

التاسع: فيصل محمد الكندري 705.

العاشر: الصيفي مبارك الصيفي العجمي 683.