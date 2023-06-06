نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 وأسماء الفائزين الدائرة الثانية

تعتبر الدائرة الثانية واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية في الكويت حيث يترشح فيها مجموعة من النواب السابقين ومرشحين جدد يتنافسون بقوة لدخول المجلس، هذا ونتابع معكم من خلال هذا التقرير أسماء الفائزين ونتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثانية بالأرقام، حيث بدأت عمليات الفرز حاليًا في كل لجان الدائرة الثانية، بعد نهاية التصويت في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023.

انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثانية

سوف يكون عدد أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الثانية عدد 10 نواب، وقد بلغ إجمالي المرشحين في تلك الدائرة 45 مرشحًا ومرشحة، ويبلغ عدد من يحق له التصويت في الدائة الانتخابية الثانية 2023 عدد 90 ألف ناخب وناخبة تقريبًا، وهي خامس الدوائر من حيث أعداد الناخبين.

أسماء الفائزين انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثانية (الفرز مستمر):

الفرز مستمر ومن الممكن أن تتغير النتيجة في أي وقت:

الأول: مرزوق الغانم 1000 صوتًا.

الثاني: شعيب علي شعبا ن قاسم 763 صوتًا.

الثالث: عبدالله الأنبعي 564.

الرابع: عبد الوهاب عارف العيسى 539.

الخامس: محمد براك المطير 528.

السادس: بدر حامد الملا 500.

السابع: حمد المطر 405.

الثامن: أحمد الحمد 4.3.

التاسع: فلاح ضاحي الهاجري 367.

العاشر: فهد عبد العزيز المسعود 351.