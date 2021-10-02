نتائج انتخابات مجلس الشورى القطري 2021 تظهر بعد الفرز.. فتابعونا مع أسماء المرشحين الفائزين

ينتظر الجميع الآن أسماء الفائزين في انتخابات قطر 2021 والتي بدأت بالفعل اليوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر 2021 وأول انتخابات تشريعية في الدولة، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج انتخابات مجلس الشورى القطري 2021 وأسماء أعضاء المجلس التشريعي القادم المنتخب، والذي سيعمل على إصدار القوانين وتقديم الاستجوابات وتحقيق مطالب كافة فئات الشعب القطري، ومع فتح أبواب مراكز الاقتراع بدأ توافد الناخبون في كل الدوائر من الدائرة الأولي حتى الدائرة 30.

نتائج انتخابات قطر 2021 وأسماء الفائزين في مجلس الشورى مساء اليوم

بعد غلق أبواب مراكز الانتخاب، سوف تبدأ عمليات فرز الأصوات وبعدها سوف يتم الكشف عن نتائج انتخابات مجلس الشورى القطري 2021 وذلك مساء اليوم السبت، وهو ما سنتابعة معكم، يذكر أن انتخابات قطر 2021 تتم في 30 دائرة انتخابية، حيث حدد قانون الانتخابات أنه يفوز مرشح واحد عن كل دائرة، ليكون عدد الفائزين على مستوى الدولة 30 نائب، تابعونا مع النتائج.

كل جديد:

– غلق باب التصويت عند الساعة السادسة مساء.