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نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020 لاختيار مرشح انتخابات مجلس الأمة

بواسطة محمود عطا الله
نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020 نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020

نتابع معكم نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020 والتي تتم اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 وسط منافسة قوية بين المرشحين، حيث تسفر عن نتيجة انتخابات تشاورية العوازم 2020 اختيار مرشح القبيلة عن الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي، ومنذ فتح باب التصويت صباح اليوم في كل اللجان هناك توافد كبير جدًا من الناخبين وأبناء القبيلة المقيدين في قاعدة الناخبين بالدائرة الخامسة.

1 تشاورية عوازم الخامسة 2020 لاختيار مرشح انتخابات مجلس الأمة
2 نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020

تشاورية عوازم الخامسة 2020 لاختيار مرشح انتخابات مجلس الأمة

يبلغ عدد الناخبين من أبناء القبيلة وأجمالي من يحق له التصويت في تشاورية عوازم الخامسة 2020 عدد 20555، وسط توقعات أن يكون هناك نسبة حضور كبيرة، وذلك بهدف الحفاظ على مقاعد العوازم في انتخابات مجلس الأمة 2020، وهناك منافسة كبيرة بين المرشحين وأبرزهم مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي، وبن مطيع وغيرهم.

نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020

بدأت الآن عمليات الفرز في انتخابات تشاورية عوازم الخامسة بلغ عدد الحضور في 18400 بنسبة حضور 89%، والنتيجة غير النهائية هي:
مرزوق الحبيني 2178
جابر المحيلبي 2076
بن مطيع 1289
الفحماء 1064
مبرج 985
مساعد خميس 853
بن حجر 784
غانم 689
تابعونا مع النتيجة النهائية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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