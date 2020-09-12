نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020 لاختيار مرشح انتخابات مجلس الأمة

نتابع معكم نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020 والتي تتم اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 وسط منافسة قوية بين المرشحين، حيث تسفر عن نتيجة انتخابات تشاورية العوازم 2020 اختيار مرشح القبيلة عن الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي، ومنذ فتح باب التصويت صباح اليوم في كل اللجان هناك توافد كبير جدًا من الناخبين وأبناء القبيلة المقيدين في قاعدة الناخبين بالدائرة الخامسة.

تشاورية عوازم الخامسة 2020 لاختيار مرشح انتخابات مجلس الأمة

يبلغ عدد الناخبين من أبناء القبيلة وأجمالي من يحق له التصويت في تشاورية عوازم الخامسة 2020 عدد 20555، وسط توقعات أن يكون هناك نسبة حضور كبيرة، وذلك بهدف الحفاظ على مقاعد العوازم في انتخابات مجلس الأمة 2020، وهناك منافسة كبيرة بين المرشحين وأبرزهم مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي، وبن مطيع وغيرهم.

نتائج تشاورية عوازم الخامسة 2020

بدأت الآن عمليات الفرز في انتخابات تشاورية عوازم الخامسة بلغ عدد الحضور في 18400 بنسبة حضور 89%، والنتيجة غير النهائية هي:

مرزوق الحبيني 2178

جابر المحيلبي 2076

بن مطيع 1289

الفحماء 1064

مبرج 985

مساعد خميس 853

بن حجر 784

غانم 689

تابعونا مع النتيجة النهائية.