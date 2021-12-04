نتائج تشاورية مطير لاختيار مرشح الانتخابات البلدية 2022 الكويت

عُقدت اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 تشاورية قبيلة مطير لاختيار مرشح القبيلة في الانتخابات البلدية القادمة في الكويت 2021، هذا وقد شهدت التشاورية إقبال كبير من أبناء القبيلة على التصويت لاختيار المرشح بين المتنافسين، من الجدير بالذكر أن عدد دوائر الانتخابات البلدية هي 10 دوائر انتخابية على مستوى الكويت.

نتائج تشاورية مطير لاختيار مرشح الانتخابات البلدية 2022

موعد الانتخابات البلدية في الكويت في شهر مارس 2022 القادم، عدد أعضاء المجلس البلدي 16 عضوا، يتم انتخاب عشر أعضاء، بواقع فوز مرشح واحد فقط في كل دائرة انتخابية، ويحق للناخب اختيار مرشح واحد في الانتخابات، في حين يتم تعيين الستة أعضاء لاستكمال المجلس، نتائج تشاورية مطير لاختيار مرشح الانتخابات البلدية 2022 طبقا للنتائج الأولية فوز خالد مفلح المطيري.

النتائج بعدد الأصوات:

الأول – خالد مفلح المطيري حصل على 1655 صوتا.

الثاني – نواف ضحوي المطيري حصل على 1525 صوتا.