يعود رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق على الغانم للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2023 من جديد، وذلك بعد غيابه عن الانتخابات السابقة والتي أقيمت عام 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نتائج دائرة السيد مرزوق الغانم في انتخابات مجلس الأمة 2023، هذا وقد أقيمت الانتخابات يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في كل دوائر دولة الكويت.

دائرة مرزوق الغانم في انتخابات مجلس الأمة 2023

دائرة السيد مرزوق الغانم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 هي الدائرة الثانية، يبلغ عدد المرشحين في تلك الدائرة 45 مرشحًا ومرشحة، ويبلغ عدد من يحق له التصويت في تلك الدائرة 90 ألف ناخب وناخبة، وقد حقق السيد مرزوق الغانم المركز الأول على تلك الدائرة.

نتائج دائرة مرزوق الغانم في انتخابات مجلس الأمة 2023:

الأول: مرزوق الغانم وحصل على 6553 صوتًا.

الثاني: شعيب علي شعبان قاسم 5608 صوتًا.

الثالث: عبدالله الأنبعي 3601.

الرابع: فلاح ضاحي الهاجري 3256.

الخامس: محمد براك المطير 3032.

السادس: عبد الوهاب عارف العيسى 2972.

السابع: بدر نشمي العنزي 2747.

الثامن: فهد المسعود 2592.

التاسع: بدر الملا 2552.

العاشر: حمد المطر 2388.