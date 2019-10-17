نتائج سحب اللوتو اللبناني 1762 اليوم الخميس 17-10-2019 عبر موقع lebanon-lotto

نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم، تجري الآن نتائج سحب اللوتو اللبناني علي الفضائية اللبنانية علي الهواء مباشرة لإعلان نتائج سحب اللوتو اللبناني رقم 1762 بتاريخ 17 أكتوبر 2019، الذي يتابعه الألاف من اللبنانين.







نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم

نقدم لكم في موقعكم كلمة دوت أورج، خلال هذا التقرير الإخباري كافة التفاصيل عن سحب اللوتو اللبناني أو كما يطلق عليه في لبنان سحب اليانصيب الوطني اللبناني، علي جوائز الحظ الفائزة بملايين الليرات خلال فاعليات السحب علي أرقام البطاقات الرابحة والفائزة.







موعد سحب اللوتو اللبناني

تقيم إدارة اليانصيب الوطني اللبناني، نتائج سحب اللوتو اللبناني أسبوعيًا يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لإعلان نتائج سحب اللوتو اللبناني علي الهواء مباشرة وإعلان أسماء الفائزين بالسحب.

الإستعلام عن نتائج سحب اللوتو اللبناني

أتاحت إدارة اليانصيب الوطني، عدد من الخطوات لمتابعة نتائج سحب اللوتو اللبناني وذلك من خلال متابعة الفضائية اللبنانية مع الإعلامي زيد ومتابعة نتائج سحب اللوتو اللبناني علي الهواء مباشرة، أو من خلال الدخول علي موقع سحب اللوتو اللبناني ومعرفة النتائج فور ظهورها مباشرة.







رابط نتائج سحب اللوتو اللبناني

فُعلت إدارة اليانصيب الوطني الرابط الرسمي لنتائج سحب اللوتو اللبناني 1762 علي الموقع الرسمي لنتائج اللوتو اللبناني لمعرفة نتائج وأرقام البطاقات الرابحة بسحب اللوتو اللبناني ويجب إتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج فور ظهورها مباشرة.

الدخول للموقع الرسمي لسحب اللوتو اللبناني.

إدخال أرقام البطاقات المشاركة في سحب اللوتو اللبناني.

كتابة رقم الإصدار.

ثم الضغط علي معرفة نتائج سحب اللوتو اللبناني وأرقام البطاقات الرابحة.

تردد القناة الناقلة لسحب اللوتو اللبناني

نقدم لكم تردد الفضائية اللبنانية الناقلة لنتائج سحب اللوتو اللبناني التي تزايد البحث عنها عبر القمر الصناعي نايل سات 2019 لمعرفة التردد.

القمر تردد القناة اللبنانية معدل الترميز والاتجاه القمر المصري النايل سات تردد 10776 افقي 27500 – 5/6 القمر عرب سات تردد 11843 أفقي 27500 – 5/6 القمر عرب سات 10730تردد عمودي 27500 – 3/4