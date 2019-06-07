نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم – إدخال رقم البطاقة

نرصد للمتسابقين السوريين نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي الإصدار الدوري، حيث يمكن الاستعلام عن أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي لليانصيب، حيث سيتم الإعلان عن الأرقام خلال الساعات القليلة المقبل، وذلك بعد أن تعلن الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية المشرفة علي هذا السحب حيث سوف مشاهدة هذا الحفل عبر شاشة قناة سوريا الفضائية من اجل معرفة أسماء الفائزين بالقرعة اليانصيب السوري، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط سريع للدخول علي موقع معرض دمشق الدولي لليانصيب.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم

يحرص الأف من المتسابقين والمواطنين السوريين بالدخول علي رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي من اجل الاستعلام برقم البطاقة لمعرفة نتيجة اليانصيب السوري اليوم عن طريق الموقع الرسمي لليانصيب السوري www.diflottery.com.sy، علما بان موعد سحب بطاقات اليانصيب السوري يتم الإعلان عنه أسبوعيا في كل يوم ثلاثاء وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين من الدولة والمشرفين علي الحفل الكبير.

رفقنا لكم رابط بوابه اليانصيب السوري الموقع الرسمي من اجل الاستعلام عن أرقام تذاكر اليانصيب السوري عن طريق الموقع الالكتروني المرفق لكم بعالية، حيث يعتبر هذا الموقع الوحيد الذي من خلاله يمكن معرفة أرقام البطاقات الرابحة، حيث نتمنى للجميع المتسابقين الفوز بالمسابقة الكبري والحصول علي الجائزة المالية التي يحلم بها كل شخص متسابق.