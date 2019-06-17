نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم اصدار الثلاثاء 18 حزيران 2019 diflottery.com.sy

نتائج يانصيب المعرض الدمشقي اليوم، حيث قد قام المركز الدمشقي الدولي بمعرفة ونشر نتيجة سحب أوراق اليانصيب اليوم الموافق 18 حزيران 2019 في الدوري الحادي والعشرون رقم الثالثة والعشرون، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية للقيام بعمل سحب اليانصيب عبر البطاقات الخاصة المشتركة، من خلال إذاعتها على كافة القنوات الفضائية السورية.

رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي الآن

سننشر لكم اليوم من خلال موقع “كلمة دوت أورج”، طريقة الاستعلام عن البطاقات الرابحة عبر الموقع الرسمي لـ نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي من هنــــــــا، وعن طريق الاشتراك عبر رسائل SMS على هاتفك على الرقم 1713 وسعر تلك الخدمة 5 ل. س، من خلال عدة خطوات.

طريقة الاستعلام على اليانصيب من خلال رسائل SMS

أصبح من السهل الاشتراك الآن معرفة البطاقات الرابحة لليانصيب الدولي الدمشقي عبر الخطوات التالية: