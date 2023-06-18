نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 2023 في الكويت والسعودية

بواسطة محمود عطا الله
نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 2023 الكويت نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 2023 الكويت

يترقب الجميع معرفة نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة 2023 الذي يوافق ميلاديًا 1444 في الكويت والسعودية وعدد من الدول العربية، حيث نتابع من خلال هذا التقرير نتيجة تحري الهلال، حيث تتواجد البعثات الشرعية حاليًا في عدد من الأماكن بالجزيرة العربية لاستطلاع هلال ذي الحجة، لتحديد بداية هذا الشهر الكريم، والذي به أيام عظيمة منها وقفة عرفات وعيد الأضحى.

أول ذي الحجة فلكيًا في الكويت 2023

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة وتقديرات مركز العجيري العلمي سوف تكون نتيجة استطلاع هلال أول شهر ذي الحجة في الكويت والسعودية والإمارات وقطر مساء اليوم الأحد هي “ثبوت رؤية الهلال”، ليكون أول ذي الحجة هو غدًا الإثنين 19 يونيو 2023، ووقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو وأول أيام عيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو.

نتيجة تحري هلال ذي الحجة 2023 “بعد قليل”:
على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن السعودية والكويت وكل الدول العربية، تعتمد في تحديد أول ذي الحجة وكل الشهور الهجرية على تحري واستطلاع الأهلة.
نتيجة الرؤية:
– ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم الأحد وغدًا الإثنين 19 يونيو 2023 أول أيام الشهر في السعودية والكويت والإمارات وقطر، والثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

نتيجة رؤية الهلال اليوم في السعودية.. تعرف إلى موعد أول ذي الحجة 1444/2023

أخبار العالم

هلال ذي الحجة 1444 السعودية.. نتيجة استطلاع أول أيام الشهر 2023 مساء اليوم الأحد