نتيجة استطلاع هلال رجب 1444/2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان
نتابع من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع هلال شهر رجب 1444 هجريًا الموافق 2023 ميلاديا في السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان، حيث تقوم الدول العربية مساء اليوم الأحد بتحري هلال رجب 2023، لتحديد أول بداية هذا الشهر الكريم، ورجب من الأشهور العظيمة، فهو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم، وفيه وقعت أحداث الإسراء والمعراج، تحديدًا في ليلة 27 من هذا الشهر.
نتيجة استطلاع هلال رجب 2023 في الدول العربية
- تؤكد الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رجب 2023 الموافق 1444 سوف يكون يوم الإثنين 23 يناير 2023، وينتهي شهر جمادى الثاني عن 29 يومًا غير كامل العدة وآخر أيامه اليوم الأحد 22 يناير.
- أعلنت سلطنة عمان الآن، عن ثبوت رؤية هلال رجب، ليكون غدًا الإثنين أول أيام شهر رجب 2023 في السلطنة.
- أكدت عدة تقارير عن مشاهدة هلال رجب 2023 في عدد من الدول العربية بالتلسكوب، لكن نتابع معكم البيان الرسمي بخصوص كل دولة، فتابعونا مع كل جديد.