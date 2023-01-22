نتيجة استطلاع هلال رجب 1444/2023 في السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان

نتابع من خلال هذا التقرير نتيجة استطلاع هلال شهر رجب 1444 هجريًا الموافق 2023 ميلاديا في السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان، حيث تقوم الدول العربية مساء اليوم الأحد بتحري هلال رجب 2023، لتحديد أول بداية هذا الشهر الكريم، ورجب من الأشهور العظيمة، فهو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم، وفيه وقعت أحداث الإسراء والمعراج، تحديدًا في ليلة 27 من هذا الشهر.

نتيجة استطلاع هلال رجب 2023 في الدول العربية