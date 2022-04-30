نتيجة استطلاع هلال شوال 2022-1443 تظهر مساء اليوم السبت في السعودية والكويت وقطر والإمارات

يترقب الجميع اليوم نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 2022-1443 في السعودية والكويت وقطر والإمارات ومعظم الدول العربية، حيث دخل شهر رمضان الفضيل في الساعات الأخيرة له، واقترب منا كثيرًا أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال الكريم، وسوف نتابع معكم من خلال هذا التقرير كل جديد خصوص استطلاع الهلال ونتيجة الرؤية الشرعية في عدد من الدول العربية.

أول شوال 2022-1443 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات

أكدت الحسابات الدقيقة أن شهر رمضان 1443 سوف يكون كامل العدة وينتهي عن 30 يومًا وآخر أيامه هو يوم الأحد 1 مايو 2022، هذا وقد تحدث فلكيون منذ قليل عن صعوبة رؤية هلال شوال 1443 مساء السبت 29 رمضان 1443 في سماء الدول العربية والخليجية، وعليه يكون موعد أول شوال وأول عيد الفطر 2022 فلكيًا في السعودية والكويت وقطر والإمارات هو يوم الإثنين 2 مايو 2022.

استطلاع هلال شوال 2022-1443

على الرغم من التقدم الكبير في علم الفلك، إلا أن كل الدول العربية تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال بالعين المجردة أو بالوسائل المساعدة مثل المناظير، وقد أرسلت السعودية والكويت وقطر والإمارات بعثات شرعية لتحري رؤية هلال شوال، تابعونا مع نتيجة استطلاع الهلال بعد صلاة المغرب ليوم السبت 30 أبريل 2022.