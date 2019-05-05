نتيجة القرعة العشوائية إلى أمريكا 2020 DV lottery | ونفقات الهجرة إلى أمريكا

يهتم الكثيرون من المتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية بمعرفة والاستعلام عن نتيجة الهجرة لعام 2020 م، والتي تم غلق أبواب التقديم بها في 6 نوفمبر عام 2019 م الماضي، والتي يطمح الكثيرون بالفوز بها لمستقبل أفضل، وسوف نُقدم لكم في موقع” كلمة” أهم المعلومات التي يجب معرفتها من نفقات الهجرة والسفر للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا خطوات الاستعلام عن نتائج الهجرة بالخطوات، والتي سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية في 7 مايو المقبل لعام 2019م.

نفقات الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية:

بعد التأكد من الفوز وظهور نتائج الهجرة، سوف يتم دفع بعض النفقات الضرورية بعد الكشف الطبي وقبل السفر مباشرةً، وتلك النفقات تم الإعلان عنها سابقاً في إعلان اللوترى للفائزين وهى تتلخص كالاتى:

• نفقات ورسوم الكشف الطبي للفرد والعائلة، وهي 2000 جنيه مصري لكل فرد في الأسرة.

• نفقات ورسوم التأشيرة، وتبلغ قيمتها 330 دولار لكل فرد في الأسرة.

• نفقات ورسوم الحصول على جرين كارد، وتبلغ قيمتها 220 دولار لكل فرد.

• نفقات التوثيق والترجمة، وتبلغ قيمتها 500 جنيهاً مصري للفرد الواحد داخل الأسرة.

• قيمة تذكرة الطيران، والتي تختلف قيمتها حسب التذاكر المطروحة لشركات الطيران والتي تتراوح قيمتها تقريباً من 15000 ألف وحتى 20000 والتي تختلف من الطيران المباشر أو الترانزيت.

طريقة الاستعلام عن نتائج اللوترى 2020م:

يمكنك الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية 2020 م، بسهولة ومن المنزل بدون النزول والاستعلام عن من خلال مكاتب الاستعلام المختلفة، عن طريق إتباع الخطوات القليلة القادمة:

1- قم بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالاستعلام من هنا.

2- قم بالضغط على عبارة check states.

3- ادخل الرقم الخاص بكم، والذي تم الحصول عليه بعد الحصول على تأكيد التقديم للهجرة، أما فى حالة فقدانه أو تلفه يمكنك إستعادة و إسترجاع الرقم التأكيدى confirmation number من خلال كتابة بعض البيانات الخاصة بالمتقدم وتسجيل البريد الإلكترونى.

4- اضغط على كلمة submit.