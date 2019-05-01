نتيجة القرعة العشوائية للهجرة الى امريكا عبر رابط dv lottery.state.gov esc

الاستعلام عن نتيجة القرعة العشوائية للهجرة إلي أمريكا يمكن من خلال الرابط الالكتروني الرسمي dv lottery.state.gov esc هناك الملايين من الأشخاص بكافة الدول العربية يريدون الذهاب دولة الولايات المتحدة الأمريكية من اجل الحصول علي الجنسية الأمريكية من خلال الجرين كارد التي حصلوا عليها الكترونيا، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط نتيجة اللوتري الأمريكي 2021 للحصول على الجرين كارد.

يمكن الدخول علي الموقع الرسمي للهجرة العشوائية الأمريكية من اجل الاستعلام برقم الطلب والرقم القومي للاطلاع علي نتيجة القرعة العشوائية للهجرة إلي أمريكا بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي من اجل الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم قبول اكثر من خمسون ألف مواطن واسره في شتي البلدان العربية والأجنبية، حيث سنوضح لكم كيفية معرفة نتيجة اللوتري الأمريكي.

نتيجة القرعة العشوائية للهجرة الى امريكا

سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة اللوتري، حتي يستطيع جميع متابعي موقع كلمة دوت أورج استخراج نتيجة القرعة للهجرة ألى أمريكا من خلال استخدام رقم التاكيد ” Confirmation Number ” حيث يجب علي جميع المستعلمين اتباع خطوات نتيجة الهجرة العشوائية إلي أمريكا.

زيارة موقع نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا من ثم.

من ثم. النقر علي أيقونة Check Status.

قم بإدخال رقم التأكيد .

ثم النقر علي أيقونة Continue .

كتابة اسم العائلة الأخير.

كتابة تاريخ الميلاد الخاص بك.

كتابة رمز التحقق بالحقل المخصص.

النقر علي أيقونة Submit.

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